Пожилой петербуржец умер в реанимации после того, как упал на льду

Мужчина упал ещё 25 января.

Пожилой житель Петербурга скончался в реанимации НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе после того, как поскользнулся на льду у ТК "Балкания" в Купчино. Об этом стало известно Piter.tv.

Пенсионер (76 лет) попал в больницу ещё 25 января после падения на льду у торгового центра. У него диагностировали разрыв селезенки и внутреннее кровотечение, а также различные ушибы и ссадины.

Состояние пациента ухудшилось 2 февраля, у мужчины диагностировали инфаркт и пневмонию. Пенсионера поместили в реанимацию, но днём 19 февраля врачи констатировали его смерть.

Травмы из-за гололёда в Петербурге за прошедшие выходные получили более 100 человек.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)