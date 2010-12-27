Петербуржец с двумя судимостями "заминировал" отдел полиции в Металлострое

Ранее мужчина получил два года "условки" за насмерть сбитого на автомобиле прохожего и три года лишения свободы за хранение и распространение наркотиков в крупном размере.

Пьяный мужчина, дважды привлекавшийся к уголовной ответственности, "заминировал" отдел полиции в Колпинском районе. Инцидент произошел накануне, 1 сентября.

Мужчина позвонил в 39-й отдел, расположенный в поселке Металлострой. Он заявил, что там якобы заложена бомба.

Оперативники сразу отправились по двум адресам: в отдел полиции в Колпинском районе и на улицу Седова, откуда поступил звонок.

Злоумышленником, которого задержали в Невском районе, оказался дважды судимый петербуржец. Ранее он получил два года "условки" за насмерть сбитого на автомобиле прохожего и три года лишения свободы за хранение и распространение наркотиков в крупном размере, сообщает "Фонтанка".

Мужчина объяснил, что позвонил в полицию из-за "ненависти". Теперь в его отношении возбудили новое уголовное дело, уже за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Фото: svopi.ru