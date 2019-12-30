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Петербуржец-рекордсмен проплыл по Финскому заливу на сапсерфе в знак протеста

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Павел Коваль считает, что живописные места Ленобласти больше подходят для парусного спорта, чем для сжигания мусора.

Петербуржец проплыл по Финскому заливу на сапсерфе в знак протеста против строительства мусоросжигательного завода. На парус-крыло спортсмен прикрепил плакат "Ломоносов не помойка". Павел считает, что живописные места Ленобласти больше подходят для парусного спорта, чем для сжигания мусора.

Все-таки Ломоносов и Петродворец – это даже не питерского и российского масштаба достопримечательности, а всемирного. И строить мусоросжигательный завод в месте, куда едут туристы со всего мира, по меньшей мере, странно.

Павел Коваль, вингсерфер

Это далеко не первый заплыв Павла: в августе он пересек Финский залив от Кронштадта до Парка 300-летия. 25-километровый заплыв стал рекордным – до этого в России никто не преодолевал на сапсерфе такое расстояние.

Мне через пару дней написали из "Книги рекордов России", что они готовы принять к рассмотрению, это действительно является рекордом, но чтобы его зафиксировать необходима видеозапись всего маршрута, синхронизированная с GPS-треком.  Но у меня не было видеозаписи и камеры, которая бы такую запись обеспечила.

Павел Коваль, вингсерфер

Павел планирует продолжить покорять Финский залив, а также Ладожское озеро, воды Финляндии и Эстонии.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: акция протеста, сапсерф, серфер спб, серфинг спб
Категории: Репортажи, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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