Петербуржец продает картину Адольфа Гитлера на "Авито"

Стоимость картины оценили в 30 миллионов рублей.

На сервисе объявлений Avito обнаружили необычный экспонат: петербуржец продает картину Адольфа Гитлера за 30 миллионов рублей.

Горожанин отметил, что в углу картины есть подпись фюрера, но она была затерта. Эксперты могут увидеть ее при детальном обследовании. Он также рассказал, что картина попала в семью в 1948 году и ранее на продажу не выставлялась. Все необходимые документы имеются, в частности те, что свидетельствуют о переходе права собственности работы Гитлера семье петербуржца.

На картине изображен рыбак, который сидит на стуле и курит трубку.

Ранее мы писали, что в Петербурге визитку Путина выставили на продажу за 550 тысяч рублей.

Фото: Avito.ru