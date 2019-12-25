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Петербуржец продает картину Адольфа Гитлера на "Авито"
Сегодня, 21:21
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smirenny

Петербуржец продает картину Адольфа Гитлера на "Авито"

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Стоимость картины оценили в 30 миллионов рублей.

На сервисе объявлений Avito обнаружили необычный экспонат: петербуржец продает картину Адольфа Гитлера за 30 миллионов рублей.

Горожанин отметил, что в углу картины есть подпись фюрера, но она была затерта. Эксперты могут увидеть ее при детальном обследовании. Он также рассказал, что картина попала в семью в 1948 году и ранее на продажу не выставлялась. Все необходимые документы имеются, в частности те, что свидетельствуют о переходе права собственности работы Гитлера семье петербуржца. 

На картине изображен рыбак, который сидит на стуле и курит трубку. 

Ранее мы писали, что в Петербурге визитку Путина выставили на продажу за 550 тысяч рублей.

Фото: Avito.ru

Теги: авито, картина адольфа гитлера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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