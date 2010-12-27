Оперативники поймали петербуржца, укравшего у друга деньги, приставку и компьютер

Злоумышленник избил друга и вынес из квартиры более 250 тысяч рублей.

Днем 27 декабря правоохранительные органы задержали преступника, который украл из квартиры друга четверть миллиона рублей, приставку и ноутбук.

Инцидент произошел еще месяц назад. Однако, определить местонахождение злоумышленника удалось только сейчас. Сообщается, что кроме воровства, мужчина обвиняется также в избиении знакомого. Придя к нему домой на Коломяжский проспект, 36, он не стал проявлять дружелюбие и напал на хозяина квартиры. После этого он забрал технику, 80 тысяч рублей и 3 тысячи долларов.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж. Петербуржец находится под стражей.