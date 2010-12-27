Житель Колпино поскользнулся на пешеходной дорожке и умер

Нетрезвый мужчина потерял равновесие на скользкой дороге.

Утром 28 февраля в полицию Колпино обратился местный житель и рассказал о раненном прохожем, который лежит на земле возле дома на улице Веры Слуцкой. Заявитель подумал, что мужчина пострадал от упавшей сосульки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Изучив видео с камер наружного видеонаблюдения, полицейские поняли, что никакие сосульки на мужчину не падали. На записи видно, как шатающийся в разные стороны гражданин переходит проезжую часть и поскальзывается на пешеходной дорожке возле дома на улице Веры Слуцкой.

Как стало известно позже, мужчина скончался в машине скорой помощи. На момент падения он был нетрезв. Личность погибшего была установлена — это уроженец Тверской области, который проживал в Колпино.

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Фото: Piter.TV