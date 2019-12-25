Петербуржец получил реальный срок за нетрезвое вождение без прав

Во время судебного заседания 25-летний подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Петербуржец получил судимость за нетрезвое вождение без прав. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что ночью 5 марта 2022 года лишенный права управления ТС мужчина двигался по улицам Приморского района на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. Водитель был задержан сотрудниками ГИБДД, они к тому же обнаружили у него внешние признаки опьянения. Автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Во время судебного заседания 25-летний подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлениями ТС, сроком на 2 года 6 месяцев.

С учетом совершения данного преступления в период испытательного срока по иным приговорам суда окончательное наказание составило 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлениями ТС, сроком на 3 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее прокуратура Петербурга добилась взыскания в пользу работника 510 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv