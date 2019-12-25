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Прокуратура Петербурга добилась взыскания в пользу работника 510 тысяч рублей
Сегодня, 11:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга добилась взыскания в пользу работника 510 тысяч рублей

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Установлено, что мужчина с августа 2018 по февраль 2022 года работал на должности оператора станков с числовым программным управлением. При расторжении трудового договора мужчине не выплатили заработную плату. 

Прокуратура Невского района Петербурга по обращению бывшего сотрудника строительно-монтажного предприятия провела проверку исполнения трудового законодательства. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что мужчина с августа 2018 по февраль 2022 года работал на должности оператора станков с числовым программным управлением. При расторжении трудового договора мужчине не выплатили заработную плату. 

Прокурор района в защиту интересов работника предъявил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя задолженности по заработной плате, компенсации за нарушение сроков выплаты зарплаты и компенсации морального вреда.

Невским районным судом с работодателя в пользу работника взысканы денежные средства в размере 510 тысяч рублей.

Ранее прокуратура обязала УК устранить протечки в квартире блокадника на набережной Грибоедова.

Фото: Piter.tv

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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