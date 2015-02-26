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Петербуржец пытался обезоружить сотрудницу полиции и ударил её по лицу
Сегодня, 16:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец пытался обезоружить сотрудницу полиции и ударил её по лицу

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Мужчине предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

В Петербурге 38-летнему мужчине предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК РФ по городу.

По версии следствия, ночью 19 июня петербуржец, находясь в отделении полиции, напал на сотрудницу. Он сначала попытался отобрать у неё оружие, а затем ударил по лицу.

Мужчине предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее еще один петербуржец ударил 48-летнего инспектора во время задержания.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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