Петербуржец пытался обезоружить сотрудницу полиции и ударил её по лицу

Мужчине предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

В Петербурге 38-летнему мужчине предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК РФ по городу.

По версии следствия, ночью 19 июня петербуржец, находясь в отделении полиции, напал на сотрудницу. Он сначала попытался отобрать у неё оружие, а затем ударил по лицу.

Мужчине предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее еще один петербуржец ударил 48-летнего инспектора во время задержания.

Фото: Piter.tv