Мужчина наткнулся на труп старшего брата в квартире на Солидарности

В понедельник, 30 августа, в дежурную часть полиции Петербурга обратился мужчина 1981 года рождения и заявил, что обнаружил труп старшего брата в квартире на Солидарности. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
На теле погибшего нашли внешние признаки насильственной смерти. Под левым глазом был синяк неустановленной давности, на шее под скулой – порез 0,5 см на 1,5 см.
Труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Из квартиры изъяли три смыва вещества бурого цвета, срезы ногтевых пластин.
Ранее мы писали, что петербурженка обнаружила труп матери с кровоподтеками на голове.
Фото: Piter.TV
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