Мужчина наткнулся на труп старшего брата в квартире на Солидарности

Под глазом у погибшего был синяк, на шее – порез.

В понедельник, 30 августа, в дежурную часть полиции Петербурга обратился мужчина 1981 года рождения и заявил, что обнаружил труп старшего брата в квартире на Солидарности. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На теле погибшего нашли внешние признаки насильственной смерти. Под левым глазом был синяк неустановленной давности, на шее под скулой – порез 0,5 см на 1,5 см.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Из квартиры изъяли три смыва вещества бурого цвета, срезы ногтевых пластин.

Ранее мы писали, что петербурженка обнаружила труп матери с кровоподтеками на голове.

Фото: Piter.TV