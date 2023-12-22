Петербуржец больше года обманывал одноклассника и получил от него 2,7 млн рублей

Все денежные средства он проиграл в букмекерской конторе.

Петербуржец больше года обманывал бывшего одноклассника и получил от него 2,7 млн рублей. Теперь он предстанет перед судом, рассказала прокуратура Адмиралтейского района.

По версии следствия, 24-летний обвиняемый в период с мая 2022 года по август 2023 года просил у бывшего одноклассника деньги в долг, в том числе на лечение бабушки, которой ампутировали пальцы на ноге, на развитие бизнеса и на покрытие долгов перед кредиторами. Потерпевшему молодой человек обещал, что вернет долги с процентами.

Обвиняемый сознался, что обманывал товарища. Получая деньги, он перечислял их на свой игровой счет, делал ставки на спорт в букмекерской конторе. Все денежные средства он проигрывал. Общий ущерб составил около 2,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что петербуржец проведет более двух лет в колонии за кражу карты у сожительницы.

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