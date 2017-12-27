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Петербуржец не смог угнать автомобиль и в сердцах сломал ему бампер
Сегодня, 7:49
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lesjasap
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Петербуржец не смог угнать автомобиль и в сердцах сломал ему бампер

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В Московском районе горе-угонщик сломал машину при попытке ее похищения.

В Московском районе Петербурге незадачливый угонщик не смог похитить автомобиль и со злости сломал ему бампер. Инцидент произошел во дворе дома номер 17 на Пулковской улице. 
 
В ночь на 29 января неизвестный злоумышленник попытался угнать припаркованную иномарку. Об этом сообщили очевидцы. Однако, мужчине не хватило навыков проникнуть внутрь чужого транспортного средства. Тогда он нанес по машине несколько ударов, отломав от нее бампер. После этого преступник скрылся с места происшествия.
 
В ситуации разбираются правоохранительные органы. 
 
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Теги: автомобиль , бампер , имущественный вред , московский район , порча имущества , пулковская улица , угон автомобиля
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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