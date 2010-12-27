В Ленобласти найдены останки петербурженки,которые были растащены животными

В Зеленогорске нашли останки 83-летней петербурженки, которая пропала в августе в 2017 году.

В Зеленогорске обнаружили тело петербурженки, которую искали больше месяца. Труп женщины заметил житель Зеленогорска вовремя прогулки.

2 сентября около технической железной дороги мужчина нашел останки женщины. Отметим, что находка была неподалеку от поселка Ушково, в болотистой местности. Местным жителем были замечены по отдельности череп, кости туловища и таза. По предварительным данным останки женщины растащили дикие животные. Кроме того, рядом с находкой оказались сумка, одежда и даже документы на имя петербурженке, который было 83 года.

Известно, что 83-летняя женщина пропала в августе текущего года, она страдала психическим заболеванием.