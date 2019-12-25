Петербуржец нашел на Авангардной улице мину времен войны

Заряд уже уничтожили.

В субботу, 11 апреля, в Красносельском районе Северной столицы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мину калибра 50 миллиметров, которая подверглась сильной коррозии, житель Петербурга обнаружил на Авангардной улице около 17:00. После сообщения о находке взрывотехники ОМОН прибыли на место и изъяли боеприпас, чтобы уничтожить его на полигоне в Ленобласти.

Ранее мы писали, что мужчины выловили из Черной речки минометную мину времен ВОВ.

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