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Петербуржец нашел на Авангардной улице мину времен войны
Сегодня, 10:54
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arteliseev

Петербуржец нашел на Авангардной улице мину времен войны

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Заряд уже уничтожили.

В субботу, 11 апреля, в Красносельском районе Северной столицы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мину калибра 50 миллиметров, которая подверглась сильной коррозии, житель Петербурга обнаружил на Авангардной улице около 17:00. После сообщения о находке взрывотехники ОМОН  прибыли на место и изъяли боеприпас, чтобы уничтожить его на полигоне в Ленобласти.

Ранее мы писали, что мужчины выловили из Черной речки минометную мину времен ВОВ.

Фото: pixabay

Теги: взрывы, вов, мина, омон, оружие, снаряд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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