Петербуржец нашел ценные витражи, пропавшие 25 лет назад

Он планирует вернуть их на законное место.

Житель Санкт-Петурбуга Даниэль Лурье рассказал, что ему в руки попали ценные витражи, которые пропали из его дома на Лахтинской, 20 еще осенью 1993 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Петербуржце напал, что ценную находку в 2016 году обнаружила журналист Life78 Дарья Осина. С того момента витражи хранились у в редакции Life78, а затем телеканала 78. Лурье поблагодарил Дарью и весь коллектив СМИ за то, что они сохранили находку в надежном месте.

Теперь Лурье планирует поговорить с КГИОП, соседями и сотрудниками ЖЭК и вернуть витражи на старое место. В добавление к этому житель дома собирается заняться реставрацией деревянных дверей.

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