В квартире на Загребском мужчина порезал собутыльника

Пострадавшего забрали в больницу в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 20 сентября, полиции Петербурга стало известно о поножовщине в квартире на Загребском бульваре. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 22:30. Двое мужчин распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры схватил нож и порезал им гостя.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали колото-проникающие раны живота с повреждением внутренних органов.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Фото: Piter.TV