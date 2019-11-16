Петербуржец на самодельном катамаране отправится в Сочи

Путь займет полтора месяца.

Во вторник, 21 июля, стало известно, что петербуржец на самодельном катамаране, который он построил вместе с единомышленниками, отправится в Сочи. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Судно оборудовано всем необходимым: электричеством, водоснабжением, кухней и спальными местами. На катамаране могут расположиться 6 человек, а при желании и все 10. Путешествие начнется на следующей неделе. По расчетам горожан, путь займет полтора месяца: более четырех тысяч километров через Неву, Ладогу, Волго-Балтийский канал, Дон. Первая остановка моряков ждет только в Ростове.

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