Петербуржец на "Форде" протаранил мешавшую ему карету скорой помощи и избил сотрудника

Применив кулаки, водитель сбежал.

Понедельник, 11 ноября, оказался днем тяжелым для двух автомобилистов. Кадры с места больше словесного, нежели дорожного происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

По их словам, на Московском шоссе водитель "Форда" не захотел договариваться мирно с водителем скорой помощи, мешавшей ему выехать с парковки, а просто протаранил служебную машину, избил сотрудника скорой и убежал, оставив свой автомобиль на том же месте. Беглец попытался скрыться в тупике бизнес-центра "М-46".

На место оперативно прибыли три машины ДПС и полиция. Чем закончилась история, пока неизвестно.

Прокуратура обнаружила незастрахованные и неисправные пассажирские автобусы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте