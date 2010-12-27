В Петербурге мошенники несколько раз продали квартиру, пока ее владелец находился в больнице

Мошенники продавали квартиру без ведома владельца. Он в это время находился в психиатрической больнице.

Петербургские мошенники успели несколько раз продать квартиру, пока ее хозяин находился в психиатрической больнице. В отношении преступников возбуждено уголовное дело.

Известно, что злоумышленники изготовили свидетельство о смерти владельца квартиры, с помощью которого продавали ее. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в день, когда петербуржец вышел из больницы, в его квартире на проспекте Косыгина были обнаружены "новые" жильцы. Также по всем необходимым документам подтвердилось, что продажа жилья была осуществлена. В результате проведенной проверки установилось, что в момент сделки владелец находился на лечении, а договор купли-продажи не подписывал.

В августе 2017 года следствием возбуждено уголовное дело о мошенничестве