Петербуржец прикарманил в Пулково бейсболки и окорок

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который воровал товар с магазинов в Пулково.

Мужчина в течение трех дней выносил товар из магазинов в петербургском аэропорту Пулково. При этом, чтобы не разоблачили, он старательно менял свой внешний вид. Однако от сотрудников транспортной полиции уйти так и не удалось.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщили, что поймать злоумышленника получилось после сообщения сотрудника одного из магазинов. Задержали петербуржца быстро. Выяснилось, что воришкой оказался 49-летний петербуржец, который похищал товар с торговых точек. Также известно, что каждый раз мужчина менял свои образы.

Конфеты, игрушки, бейсболки, и окорок весом 1,5 килограмма - все, что успел прикарманить мужчина. Общая сумма товаров составила 10 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что против мужчины уже возбуждены уголовные дела за хищения чужого имущества в метро и в Выборгском районе города. Также он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

В результате житель Петербурга обзавелся еще одним уголовным делом о краже, по которому ему может грозить до пяти лет лишения свободы.