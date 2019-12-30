Петербуржец четыре года воровал деньги с карты коллеги в декрете

Оба они работали ассистентами кафедры кожных и венерических болезней.

Суд огласил приговор в отношении теперь уже экс-ассистента кафедры кожных и венерических болезней военно-медицинской академии имени Кирова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, в феврале 2015 года обвиняемый предложил своей знакомой, которая также работала ассистентом и находилась в декретном отпуске, продолжать числиться на работе и при этом сидеть дома с ребёнком.

Женщина согласилась и передала мужчине свою банковскую карту, на которую поступала её зарплата. К лету 2019 года "заработок" составил 900 тысяч рублей. Все эти деньги мужчина присвоил себе. Суд признал его виновным, но с учетом возмещения имущественного ущерба назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.

На Гражданском проспекте украли оборудование на сумму более 700 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV