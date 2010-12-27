Петербуржец арестован за любовные отношения с 15-летней жительницей Новгорода

Роман с 15-летней девочкой подвел мужчину к уголовному преследованию.

Отношения совершеннолетнего петербуржца с 15-летней девушкой из Нижегородской области закончились разбирательством с полицией. “Любовью” между парой занимаются сотрудники правоохранительных органов Фрунзенского района.

Как стало известно, несовершеннолетняя девушка приехала “погостить” к 22-летнему мужчине в Петербург. Молодые люди решили съехаться друг с другом в апреле 2017 года. Влюбленные проживали в Купчине.

По данным следствия, юноша соблазнил школьницу. За интимные отношения с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста, ему грозит возбуждение уголовного дела.