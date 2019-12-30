Петербуржец Роберт Шварцман стал лидером среди молодых гонщиков

В этом году он примет участие в Формуле-2.

Чемпион Формулы-3 петербуржец Роберт Шварцман стал лидером в рейтинге молодых гонщиков по итогам 2019 года, составленном порталом Formula Scout.

Напомним, Шварцман в 2020 году выступит в Формуле-2 в одной команде с сыном Михаэля Шумахера.

Второе место занят чемпион Формулы-2 Ник де Врис, а на третьей строчке расположился Юри Випс, которого одолел Шварцман в финале Формулы-3.

Отметим, что на седьмом месте в рейтинге разместился погибший 31 августа 2019 года на этапе Формулы-2 в Бельгии в результате аварии 22-летний Антуан Юбер.

Ранее на Piter.TV: Путин поддержал идею переноса этапа "Формулы-1" Гран-при России в Петербург.

Фото: @robertshwartzman / Instagram