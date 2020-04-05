Гонщики на "Мерседесе" спровоцировали две аварии

Очевидцы сообщили, что гонщики "летели" с большой скоростью.

Вечером в воскресенье, 5 апреля, в соцсетях петербуржцы поделились фотографиями последствий гонок водителя "Мерседеса".

Так, конечная остановка произошла у ТЦ "Зебра" на проспекте Косыгина. Автомобиль спровоцировал две аварии. Как уточняет очевидец, "зацепил "Октавию", развернул, ударил "Поло". Служба ДПС на месте.

В редакцию Piter.tv попало видео, на котором видно момент столкновения. По всей видимости, "Мерседес" думал, что перестроится, однако не рассчитал и не справился с управлением, из-за чего пострадали еще два участника движения.

Ранее мы писали, что в Мариинскую больницу доставили женщину, которую порезал сожитель.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте