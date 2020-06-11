Петербуржцы жалуются на "невыносимую вонь" в разных районах города

По словам мужчины, который живет рядом с Парком Победы, сегодня ночью "вообще чуть не задохнулись, закрыли все окна".

Во вторник, 15 ноября, петербуржцы пожаловались на неприятный запах, который сильно ощущается ночью и утром. Жители города уточняют, что тяжелее дышится в южных районах. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам мужчины, который живет рядом с Парком Победы, сегодня ночью "вообще чуть не задохнулись, закрыли все окна". Жители Василеостровского района также пожаловались на "невыносимую вонь, похожую на запах помойки или газа". "Сильный запах сероводорода — канализации" не остался незамеченным и в районе улицы Коммуны.

Ранее дом №11 на улице Белинского утопает в лужах и жутком запахе. Подвал дома затопило, из-за этого образовались запах из канализации и плесень. Жители считают: в этом виноват бар по соседству.

Фото: Piter.tv

