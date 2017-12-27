Петербуржцы отрицательно реагируют на одноразовые деревья в кадках

Жители Петербурга не желают видеть на центральных улицах города деревья в бочках.

Активисты группы "Центральный район за комфортную среду обитания" обратились в Законодательное собрание Петербурга с вопросом о сокращении зеленых зон. Горожане пожаловались на халатное отношение комитета по благоустройству к своей работе, об этом сообщает Moika78.ru.

После активистам пришел ответ из постоянной комиссии по экологии и природопользованию за подписью Марии Щербаковой. Депутат, ссылаясь на ученых, заявила - крупные деревья расти в центре Петербурга не могут.

"Современные условия жизни в Санкт-Петербурге нельзя сравнивать с условиями, которые были 30-40 лет назад. Зеленые насаждения, а в особенности крупные деревья, не могут жить и развиваться в течение нескольких лет в связи с тем, что, будучи высаженной в коме плодородной земли, их корневая система со временем разрастается и упирается в городской культурный слой", - говорится в ответе из ЗакСа.

"По этому пути идут все крупные мировые мегаполисы с большой антропогенной нагрузкой на городскую среду", - заверила парламентарий.

Между тем профильные издания сообщают, что контейнерное озеленение - находка там, где невозможно посадить дерево в почву. Растения в контейнерах можно выставить на замощённых участках, за такими деревьями проще ухаживать, их реже атакуют вредители. В ящиках можно выращивать южные породы, выставляя их на улицы только в теплое время года. Контейнеры можно перемещать, перевозить в новые места, они позволяют озеленять небольшие участки.

Фото: Piter.TV