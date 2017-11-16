Петербуржцы возмущены вырубкой деревьев в Ржевском лесопарке

Во Всеволожском районе рабочие произвели незаконные работы в Ржевском лесопарке: повреждены деревья и загрязнена вода.

Петербуржцы рассказали о незаконной вырубке леса вблизи станции метро "Ладожская". Об этом сообщил "Петербургский дневник".

По информации от местных жителей, около разлива реки Лапка были замечены работающие гусеничные экскаваторы. Инцидент произошел еще 29 марта 2018 года. В комментариях к новости пользователи рассказали, что данная территория находится под управлением МО "Город Всеволожск". Согласно генеральным планам, размещение любых объектов в зоне недопустимо.

Спецтехники разгребала завалы на территории просеки, попутно уничтожая лесонасаждения. После этого экскаватор начал сброс в воду выкорчеванных пней и грунта. Активисты направили обращение с жалобой в адрес депутата Государственной думы Елене Драпеко и дублировали сообщение в Ленинградскую межрайонную прокуратуру. Общественные деятели просят от чиновников найти виновных и призвать к ответственности.

Фото: Вконтакте/ladozhskaya_drive

