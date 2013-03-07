Петербуржцы выстроились в очередь на вакцинацию перед рабочей неделей

Очереди из желающих привиться петербуржцев были замечены в таких торговых центрах, как "Охта Молл", "Европолис", "Ока" и "Мега Дыбенко".

Стало известно 27 мая, что в четырех торговых центрах Петербурга стоят очереди в прививочные пункты.

Так очереди из желающих привиться петербуржцев были замечены в таких торговых центрах, как "Охта Молл", "Европолис", "Ока" и "Мега Дыбенко". Они появлялись еще утром, причем до открытия пунктов вакцинации.

Ранее Piter.tv информировал о том, что в Ленинградскую область поступило еще 32 400 доз вакцины Спутник-V. В ближайшее время новые дозы вакцины развезут по пунктам вакцинации в Ленобласти. Новые дозы ввозятся в регион для наращивания объемов вакцинации и ускорения темпов иммунизации населения: статистика показывает резкое увеличение количества заболевших коронавирусом и крайне низкое количество сделанных прививок.

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