Петербуржцы в отчаянии от длинных очередей в поликлиниках и невозможности попасть к врачу

Петербургская система здравоохранения претерпевает, наверное, один из самых серьезных кризисов за последние годы. В результате недальновидной политики Смольного "буксуют" все звенья жизненно важной для петербуржцев цепочки. В связи с ростом заражений новой коронавирусной инфекцией медицинские учреждения не справляются с наплывом пациентов, нуждающихся во врачебной помощи.

С серьезным кризисом системы здравоохранения столкнулся Петербург после новогодних праздников. Стремительное распространение нового штамма Covid-19 "омикрон" наглядно продемонстрировало неготовность существующей системы к обеспечению граждан своевременной и качественной медицинской помощью.

Еще с конца января в городе остро встала проблема очередей в медицинских учреждениях. Тысячи петербуржцев вынуждены часами простаивать в огромных очередях, которые тянутся не только по коридорам медицинских учреждений, но часто и "вылезают" на улицу. При этом и пациенты с положительными Covid-тестами и здоровые граждане, пришедшие, например, для закрытия больничного листа, находятся в одном помещении, не имея возможности придерживаться правила о полутора метрах социальной дистанции.

Так, на портале "Наш Санкт-Петербург" петербуржец Александр рассказал о многочасовых очередях на прием к врачу в поликлинике "Полис" на Среднерогатской улице, дом 13. По его словам, ждать своей очереди в регистратуре мужчине пришлось на протяжении полутора часов. Далее его отправили в кабинет, рядом с которым уже около пятидесяти человек ждало приема врача.

В кабинет №1 скопилась очередь из более чем 50 человек. Судя по разговорам, в очереди там стояли с ковидные и нековидные больные. Все вперемешку и все в один кабинет. Простояв в очереди более 2-х часов, я покинул ваше заведение, так как я опасался заболеть повторно из-за большого количества людей, скопившихся в ожидании. сообщил Александр

Еще одна жительница Петербурга также пожаловалась в официальной группе Комздрава на толпы людей в поликлинике №91 Кировского района. При этом она рассказала, что пыталась вызвать врача на дом для своей заболевшей дочери по телефону 122, однако это не увенчалось успехом. Примечательно, что, по ее словам, заявки на горячую линию врачи начинают отрабатывать спустя несколько суток.

В понедельник после трех неудачных попыток вызвать врача на дом по телефону 122 пришлось сопровождать больную дочь в поликлинику 91 Кировского района. Толпы людей. Всё чихают, кашляют. На вопрос к регистратору, почему поликлиника не принимает вызовы, был получен ответ: "нам 122 прислал сегодня заявки с 26 января по 1 февраля". Врач ответил так же: она 7-го идёт на вызовы, которые поступили с 29 января по 1 февраля. рассказала женщина

"Зачем сетовать на смертность, на запущенность болезни, если к больным такое отношение?", — добавила петербурженка.

Медицинских работников можно оправдать сверхнагрузкой, в условиях которой сейчас они вынуждены работать из-за системных ошибок Смольного, не озаботившегося обеспечением петербургской сферы здравоохранения ни достаточным количеством персонала, ни грамотной и действенной системой коммуникаций. "Домодернизировались", грустно шутят петербуржцы. А вот чем объяснить нерасторопность реакции чиновников на подобные проблемы – неясно.

Например, на портале "Наш Санкт-Петербург" жительница города Мария еще 31 января оставила жалобу на большие очереди на прием к врачу на Гжатской улице, дом 3. В своем обращении она указала, что прием ведут всего два врача, из-за этого среднее время ожидания приема составляло 6-7 часов. Администрация портала на сегодняшний день до сих пор не закрыла жалобу, а значит, проблема не была решена. Более того, срок ее устранения указан до 15 февраля, видимо, по принципу "авось само рассосется".

Напомним, в среду, 9 февраля, Петербург опередил Москву по суточной заболеваемости Covid-19 почти в два раза. В Северной столице за сутки было зафиксировано 19 644 заболевших, тогда как в Москве лишь 11 521 человек.

Фото: портал "Наш Санкт-Петербург" (Александр Р.)