Петербуржцы увидели расизм в рекламе строительной фирмы KVS

Строительная компания КВС из Санкт-Петербурга разместила в городской подземке спорную рекламу.

С середины сентября 2017-го в петербургском метро появились рекламные баннеры и афиши от строительной компании KVS. В них рекламируются квартиры от застройщика в Петербурге со 100-процентной отделкой. Представители бренда выбрали спорный способ рекламы своей продукции - так, в типографским материалах используется перечеркнутое изображение мужчины-азиата. Можно предположить, что таким образом застройщик дал понять, что их клиентам не понадобится труд рабочих-мигрантов для проведения ремонта в квартирах. Персонаж из рекламы действительно похож на гастарбайтера - это парень азиатской внешности в рабочей одежде и со строительным инструментом в руках.

Канал Piter.TV провел в социальных сетях опрос среди своих подписчиков, посвященный этичности данной рекламы. Около 25% опрошенных увидела проявление расизма в рекламе от KVS. Еще 22% допустили наличие негативной коннотации в образе мигранта, однако, решили, что строители не закладывали его в изображение специально.

Справедливости ради, заметим, что каждая вторая рекламная афиша данного продукта от KVS содержит изображение перечеркнутого рабочего-славянина.