Видео: петербуржцы не дали пьяному водителю на "БМВ" скрыться от полиции

В Приморском районе активные петербуржцы остановили пьяного водителя, не дав тому скрыться с места аварии.

В Приморском районе петербуржцы погнались на автомобиле за пьяным водителем. Инцидент произошел ночью около четырех часов. На Плесецкой улице шофер “БМВ” влетел в бордюр при развороте. Местные жители подошли, чтобы помочь водителю отогнать машину, но оказалось, что тот находится в невменяемом состоянии. В этот момент в салоне находился один пассажир. Забравшись обратно в иномарку, нетрезвый мужчина попытался уехать с места аварии. За ним на собственном транспортном средства погнались люди, которые не могли отпустить нетрезвого гражданина. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В результате виновник ДТП вышел из машины и попытался “убедить” его отпустить при помощи физического насилия. Мужчина ругался и грозил натравить на петербуржцев родителей, которые работают на уровне федерального суда. Были вызваны сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются подробности данного инцидента.

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