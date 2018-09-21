Петербуржцы стали реже откладывать деньги в пандемию

Финансовую подушку безопасности имеют только 30% горожан.

За год число петербуржцев, у которых есть накопления, сократилось в два раза. К такому выводу пришли в банке "Открытие" и СК "Росгосстрах жизнь" на основе проведенного исследования.

Оказалось, что финансовую подушку безопасности имеют только 30% горожан. Для сравнения, в феврале 2020 года их было 60%.

По числу личных сбережений лидирующая позиция у жителей Ленобласти. 50% респондентов ответили утвердительно на вопрос о наличии денег на "черный день". Столько же бережливых оказалось в Омской, Тюменской, Нижегородской, Мурманской областях. Больше только в Хабаровском и Приморском краях и в Подмосковье.

В целом по России о наличии подушки безопасности заявили 40% опрошенных. Это на 4% больше, чем в прошлом году.

Ранее читатели Piter.tv рассказали о своей первой работе.

Фото: pixabay.com