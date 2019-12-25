Петербуржцы стали чаще оформлять кредитные карты Сбера

Средний кредитный лимит по карте составляет 175,6 тысяч рублей.

С начала года жители Петербурга оформили более 44 тысяч кредитных карт Сбербанка. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 18% вырос и торговый оборот по картам. Средний кредитный лимит составляет 175,6 тысяч рублей.

Зачастую одолжить у банка проще, чем у друзей. Когда нужны небольшие суммы на короткий период, то кредитка – самый удобный вариант. Если возвращать средства до окончания льготного периода, то проценты платить не придется, обслуживание карты тоже бесплатно. Отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо

За безналичные покупки по кредитной карте Сбербанка начисляются бонусы "СберСпасибо". В рамках промоакций они могут достигать 30%. Лайфхаки, как бесплатно пользоваться деньгами по кредитной карте Сбера, можно найти на официальном сайте банка.

С 10 июня 2021 году в Сбербанке действует акция – при оформлении предодобренных кредитных карт Visa Gold и MasterCard Gold процентная ставка составит 17,9% годовых. Акция доступна при оформлении заявки до 31 июля 2021 года. Такие же условия до 10 августа текущего года действуют и при оформлении СберКарты предодобренного и массового предложения.

Оформить заявку на получение кредитки можно в мобильном приложении в разделе "Карты" или в любом офисе банка. Банк сообщит по СМС, где и когда можно забрать карту.

Кредитную карту также можно открыть в цифровом формате, она будет активирована в течение нескольких минут после одобрения. Чтобы расплачиваться такой кредиткой в магазинах через NFC, нужно привязать ее к приложению в смартфоне.

Фото: пресс-служба Сбера