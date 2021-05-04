Жители Петербурга стали чаще искать работу

Количество резюме в этом месяце выросло в три раза.

В Северной столице выросло число людей, которые ищут работу. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы hh.ru.

Число резюме в этом месяце выросло в три раза. Сегодня в поиске работы находится 8% людей. Чаще всего ищут работу руководители проектов по самым разным отраслям и сферам, активизировались менеджеры по закупкам, тендерам и бухгалтеры.

Кроме того, в два раза выросло число соискателей на должность программиста и разработчика. В полтора раза увеличилось число резюме от водителей и упаковщиков.

В среднем жители Петербурга хотят получать до 60 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали, что Петербург оказался в списке популярных городов для отдыха туристов-одиночек.

Фото: pexels.com