Петербуржцы стали больше тратиться на еду в самоизоляции

86% горожан заказывают домой еду раз в 2-3 дня.

Карантин вынудил часть петербуржцев стать транжирами – 39% опрошенных горожан на самоизоляции стали больше тратиться на еду. Такие данные собрал сервис экспресс-доставки товаров "Самокат".

По подсчетам специалистов сервиса, 86% петербуржцев заказывают домой еду раз в 2-3 дня, средний чек заказа также вырос. Карантинная неделя изменила и режим питания горожан: почти половина опрошенных рассказала, что стала чаще готовить и даже правильнее питаться, но часть респондентов призналась, что скучает по фруктам, десертам из ресторанов и фастфуду. Доставку из ресторанов заказывает лишь один человек из 10.

Самыми популярными товарами в сервисе стали крупы и макароны, мучные продукты, мясные консервы и товары для дома.

Доставщики не успевают кормить семимиллионный Петербург.

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