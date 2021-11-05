Петербуржцы спасли волка из Ульяновска от усыпления

Piter.TV пообщался с инициатором переезда, директором благотворительного фонда "Сирин" Ксенией Михайловой и выяснил, сколько горожан приняли участие в спасении волка.

Петербуржцев настолько заинтересовала история волка из Симбирского центра спасения диких животных и птиц, расположенного в Ульяновске, что теперь он живет в Северной столице. Piter.TV пообщался с инициатором переезда, директором благотворительного фонда "Сирин" Ксенией Михайловой и выяснил, сколько горожан приняли участие в спасении волка.

В конце сентября этого года стало известно, что Центр реабилитации диких животных закрывает выставочную площадку в парке Победы в Ульяновске. Сотрудники нашли своим подопечным новые дома – центры и зоопарки. А вот чехословацкого влчака мало где ждали, поэтому его ждало только усыпление. Но этого не произошло, поскольку информация дошла до петербургских коллег. Директор благотворительного фонда "Сирин", занимающегося спасением диких животных и птиц, Ксения Михайлова совместно с неравнодушными горожанами перевезла животного в Петербург.

Об истории животного петербуржцы узнали 25 октября, когда она появилась на странице Ксении ВКонтакте. Она попросила горожан помочь перевезти волка из Ульяновска в Петербург. Водителя нашли спустя три дня. Неравнодушные горожане не только перевезли волка в другой город, но и взяли на себя транспортные расходы.

Откликнулось на удивление множество людей, и за двое суток наш сбор поддержали более 100 человек. Также спасибо директору саратовского Центра реабилитации диких животных "Мудрый Рух" Ксении, которая сопроводила животного, другу дальнобойщику Александру, который разместил объявление о поиске авто, ну и откликнувшемуся водителю. Ксения Михайлова, директор благотворительного фонда "Сирин"

Пушистого назвали Вульфом. Он прибыл в Петербург спустя несколько дней, 31 октября. Теперь его ждет карантин, а также поход к ветеринару. Сейчас Вульф понемногу осваивается на новом месте и старается найти общий язык с другими собаками.

Когда закончится карантин, будет выпущен в прогулочную зону. Надеемся, он подружится с собаками, тогда смогут играть вместе. Пока агрессии к ним не проявляет. Мы максимально займёмся его социализацией, потому что это делает жизнь в неволе более комфортной для животного. Ксения Михайлова

Однажды его нашли сотрудники Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области. После чего его передали волонтеру Симбирского центра спасения диких животных и птиц Галине Пилюгиной. С самого детства Вульф жил с людьми, поэтому речи о дикой природе не идет.

Выпустить его невозможно, поскольку он рос с людьми, хоть и не в самой приятной обстановке. По документам в Ульяновске он значился как гибрид. Внешне он чистокровный волк. Ксения Михайлова

Текст: Анастасия Миллер

Видео: YouTube / Центр реабилитации диких животных "Сирин"