Акция была приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда.

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что Петербуржцы собрали более двух тонн еды в "Корзину доброты". Об этом Piter.TV сообщили организаторы благотворительной акции.

Акция была приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда. Известно, что петербуржцы приобретали продукты с длительным сроком хранения, а затем передавали их волонтерам, которые находились в кассовой зоне. За два дня в городе собрали более 2 тонн продуктов питания.

Отмечается, что волонтеры сформировали около 340 наборов для нуждающихся пожилых петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам раздадут почти 10 тысяч лент Ленинградской Победы.

Фото:pixabay