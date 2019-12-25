В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что петербуржцы смогут узнать о местах дезинфекции улиц онлайн. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
На сайте ведомства уже появился соответствующий раздел с ежедневно обновляемой информацией по районам и улицам. Как оказалось, влажная уборка с дезинфекцией проводится 2 раза в сутки.
Отмечается, что для дезинфекции дорог Петербурга используются хлорсодержащие вещества. При этом концентрация и виды средств соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора.
Ранее мы сообщали о том, что индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 3,7 балла.
Фото:pixabay
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