Влажная уборка улиц с дезинфицирующими растворами проводится 2 раза в сутки.

В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что петербуржцы смогут узнать о местах дезинфекции улиц онлайн. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

На сайте ведомства уже появился соответствующий раздел с ежедневно обновляемой информацией по районам и улицам. Как оказалось, влажная уборка с дезинфекцией проводится 2 раза в сутки.

Отмечается, что для дезинфекции дорог Петербурга используются хлорсодержащие вещества. При этом концентрация и виды средств соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора.

Ранее мы сообщали о том, что индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 3,7 балла.

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