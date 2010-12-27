Петербуржцы смогут улететь прямым рейсом в итальянскую Пизу

С марта в Петербурге появится новое направление из "Пулково" - в итальянскую Пизу.

S7 Airlines открывает рейсы в Пизу из Санкт-Петербурга. Представители компании сообщают, что рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам в утреннее время. Вылет назначен на 8.15 утра.

Организатор предусмотрел также обратные вылеты из Италии. В “Пулково” самолет приземлится в 16.15 по местному времени. Первый полет запланирован в марте 2018 года, но не смотря на это билеты на новое направление можно приобрести уже с сегодняшнего дня. Перелет будет совершаться на лайнерах Airbus A319.

Коммерческий директор компании Игорь Веретенников отмечает, что рейсы в Пизу из Москвы пользуются успехом у пассажиров с апреля 2017 года.

Напомним, что город Пиза располагается в часе езды от столицы Флоренции - Тосканы. До Рима можно добраться за два часа пути, а до Лигурийского моря дорога займет не больше получаса. Петербуржцы также имеют возможность прямого перелета в Турин и Верону.