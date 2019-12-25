Авиакомпания "Победа" с 10 июня запустит прямой рейс из Петербурга в Минск

Самолеты будут курсировать три раза в неделю.

С 10 июня из Петербурга будет летать в Минск прямой рейс. Его запустит авиакомпания "Победа". Об этом сообщили в ТАСС.

Самолеты будут курсировать три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Это первое направление, которое открыла авиакомпания на фоне опасений арестов самолетов за границей.

Напомним, из Петербурга в Бодрум запустили прямые рейсы. Самолеты из Петербурга будут летать на побережье Эгейского моря два раза в неделю по вторникам и пятницам. С 24 мая число еженедельных рейсов на курорт планируют увеличить до четырех.

Фото: Piter.tv