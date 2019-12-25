Губернатор столицы Алжира Рабехи заявил о намерении увеличить число прямых рейсов в Россию

Мохамед Абденур Рабехи сообщил о готовности начать перелеты не только из Москвы, но и Петербурга.

Губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи заявил о намерении увеличить количество прямых авиарейсов в Россию. Речь идет о полетах как до Москвы, так и Петербурга. В интервью журналистам "РИА Новостей" иностранец отметил, что на текущий момент страна провела переговоры с руководством одной из крупных компаний-воздушных перевозчиков. Чиновник считает, что при расширении возможностей по перелету российские пассажиры получат возможность не только находиться в Алжире, но также и использовать гавань в столице Алжира в качестве международного транзитного пункта в европейские страны.

Мы провели переговоры с главой...Сейчас в неделю осуществляется два рейса из Алжира в Москву, мы хотим увеличить это количество, а также запустить прямые рейсы из Алжира в Санкт-Петербург. Мохамед Абденур Рабехи, глава столицы Алжира

Губернатор Алжира уточнил, что его страна является самой большой на африканском континента, а ее территория расположена сразу в нескольких климатических зонах. Это делает государство туристически привлекательным.

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Фото: Piter.tv