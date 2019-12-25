Для этого необходимо с 15 по 21 июня отправить заявку с видео/аудио выступлением на почту – muzica21@yandex.ru и заполнить анкету.

Совсем скоро, 27 июня, по всей стране будут отмечать День молодёжи. В связи с этим петербуржцы смогут принять участие в конкурсе среди музыкальных коллективов. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города.

Участие в конкурсе могут принять люди от 14 до 35 лет, которые мечтают выступить на одной сцене с любимыми звездами. Для этого необходимо с 15 по 21 июня отправить заявку с видео/аудио выступлением на почту – muzica21@yandex.ru и заполнить анкету. На главной городской сцене выступят лишь шесть лучших музыкальных коллективов по мнению жюри.

Ранее мы писали, что Петербург потратит на празднование Дня ВМФ 27 млн рублей.

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