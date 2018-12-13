Петербуржцы смогут бесплатно получить копии техпаспортов

Данную инициативу поддержали на заседании комитета по законодательству городского парламента.

В пятницу, 24 мая, депутат Заксобрания Денис Четырбок предложил бесплатно выдавать копии документов кадастрового учёта некоторым категорям петербуржцев. Кроме того, плату вносить не придется при выдаче техпаспортов, документации по государственному техническому учёту и инвентаризации, регистрационных книг и реестров.

К этим категориям скоро смогут отнести блокадников, матерей-героинь, сирот, инвалидов, а также людей, доход семей которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Сейчас получить такую информацию бесплатно можно только после запроса в орган учёта.

Ранее Piter.TV сообщал о другой иницитиве, поддержанной на заседании в пятницу. Нотариусов могут обязать проводить видеофиксацию сделок.

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