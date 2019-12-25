Петербуржцы случайно нашли дома прижизненное издание стихотворений Маяковского

Некоторые коллекционеры оценивают этот томик примерно в 250 тысяч рублей.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что Петербуржцы случайно обнаружили во время уборки раритетное издание стихотворений Маяковского. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Карантин привёл к вынужденным разборам антресолей моих питерских родственников. В коробках была найдена книга, которая нам показалась интересной. Прошу оценки, не для продажи. Просто интересно, что за книга? Анастасия Постникова

Как оказалось, петербуржцы нашли прижизненное издание сборника стихов знаменитого поэта. Книга выпущена в 1923 году, в Берлине. Тираж сборника 1000 экземпляров. Также в книге есть рисунки Эла Лисицкого.

Отметим, что некоторые коллекционеры оценивают этот томик примерно в 250 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Пол Андерсон снимет фильм в Петербурге.

Фото: Анастасия Постникова/Facebook