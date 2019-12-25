В этом году петербуржцы предпочитают заказывать продукты для новогоднего стола онлайн

Чаще всего горожане заказывают различные консервы, майонезы, маринады, приправы и специи.

С 20 по 26 декабря петербуржцы заказали на 168% больше продуктов онлайн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представили аналитики компании Wildberries.

Эксперты предположили, что петербуржцы не хотят тратить время на дорогу в магазины в связи со снегопадом и пробками. Им проще заказать продукты для новогоднего стола онлайн.

Чаще всего горожане заказывают различные консервы, майонезы, маринады, приправы и специи. Большей популярностью пользуются подарочные наборы продуктов, наборы для приготовления глинтвейна, растворимый кофе, чай, пироги и пирожные и фигурный шоколад.

Ранее Piter.TV представил подборку рецептов от шеф-повара Александра Бельковича.

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