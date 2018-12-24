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За февраль петербуржцы сдали почти 11 тонн опасных отходов
Сегодня, 9:56
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nastya960

За февраль петербуржцы сдали почти 11 тонн опасных отходов

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Специалисты напоминают, что правильная утилизация таких отходов существенно снижает уровень загрязнения окружающей среды.

За февраль текущего года петербуржцы сдали в экомобили и экобоксы почти 11 тонн опасных отходов. Чаще всего граждане приносят батарейки и малогабаритные аккумуляторы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Специалисты напоминают, что правильная утилизация таких отходов существенно снижает уровень загрязнения окружающей среды, также материалы могут использоваться повторно после вторичной переработки. Петербуржцам напоминают, что батарейки и аккумуляторы необходимо собирать и утилизировать отдельно от других твердых коммунальных отходов.

Где и когда будут стоять экомобили, можно посмотреть на сайте Комитета по благоустройству.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге от налогов могут освободить малых переработчиков мусора.
Фото: pixabay




 

 

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Теги: батарейки, окружающая среда, экомобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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