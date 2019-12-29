Петербуржцы разгневаны Масленицей в парке 300-летия

Разрекламированный праздник «Масленица 2.0» в парке 300-летия Санкт-Петербурга стал настоящим разочарованием для тысяч горожан. Все началось с пробок: к парку невозможно было подъехать на авто или общественном транспорте.

Интерактивных площадок с классическими масленичными забавами катастрофически не хватало. Чтобы попытаться забросить валенок в корзину или закинуть в корыто блин из ПВХ, нужно было простоять более 30 минут.

Через 2 часа после открытия праздника многие площадки вообще закрылись, придя в негодность. Люди шли из парка на выход массивным потоком – делать на празднике было нечего. Да и нужда подпирала. Туалеты на празднике были платными – 30 рублей.

Главным шоком для всех стало отсутствие блинов. Традиционное угощение продавали лишь в одной палатке. Очередь за блинами по времени растягивалась на 1 час. При этом самый дешевый блин обходится 120 рублей. Зато поражало обилие бургеров, хот-догов и шашлыков. Но и за этими угощениями нужно было простоять весьма долго.