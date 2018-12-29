Петербуржцы рассказали о своих впечатлениях от крещенских купаний

Жители Петербурга поблагодарили спасателей, которые обеспечивали безопасность возле мест крещенских купаний.

Петербуржцы отмечают Крещение, окунаясь в ледяные купели с водой. После ночных купаний жители Северной столицы поделились впечатлениями.

Купальщики поблагодарили спасателей, которые обеспечивали безопасность на местах купания. Возле 28 подготовленных городскими властями купелей дежурили и медики.

Одной из самых популярных купелей стала прорубь возле Петропавловской крепости. 19 января в городе столбик термометра опустится до 7-12 градусов.

Ранее на сайте: В Петербурге художественную подсветку телебашни обновят за 133 млн рублей.