Петербургские "греки" рассказали о своих корнях в честь года истории страны

2021 год – год истории Греции в России.

Петербуржцы рассказали о своих "греческих" корнях в честь года истории страны, который наступил в 2021 году. С ассимилировавшимися в городе греками пообщались журналисты телеканала "Санкт-Петербург".

"Эллинец" Стратос Сиурдакис на родине занимался строительным бизнесом, однако дело прогорело из-за экономического кризиса в стране. В северной столице грек живет семь лет, он открыл в городе свою языковую школу. В заведении – три преподавателя, греческий язык можно выучить и очно, и дистанционно.

Певица Афина хоть и родилась в Казахстане, о своих греческих привычках и корнях помнит по сей день. Гастрономические привычки остались теми же, а для готовки используется песок, хоть и из Грузии.

Писатели и владельцы петербургских книжных магазинов накануне дали советы по поводу выбора литературы на новогодние праздники.

Фото: Piter.tv