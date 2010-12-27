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В июне петербуржцы подали в жилищную инспекцию 2538 обращений
Сегодня, 11:12
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alexandra08
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В июне петербуржцы подали в жилищную инспекцию 2538 обращений

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Около 296 жильцов пожаловались на некачественное предоставление ЖКУ.

В июне петербуржцы подали в жилищную инспекцию 860 жалоб, касающихся квартплаты, санитарного состояния домов и территорий и некачественных коммунальных услуг. Об этом 19 июля сообщает  сайт  Калининского района.

Жители города написали 2538 обращений в ГЖИ. Граждане жаловались на завышение квартплаты, санитарное содержание домов и нарушение правил управления многоквартирными зданиями. Около 296 жильцов обратили внимание на некачественное предоставление ЖКУ,  а также 275 человек пожаловались на нарушение правил эксплуатации и ремонта инженерных сетей и оборудования. Также в Государственную жилищную инспекцию поступило 191 обращение на незаконную перепланировку и на некачественный капитальный ремонт МКД.

В ГЖИ был составлен рейтинг районов, который рассчитывался по количеству обращений граждан и количеству протоколов об административных правонарушениях. По результатам среди лучших в июне этого года оказались Кронштадтский, Выборгский, Калининский, Приморский и Красносельский районы.

Фото: pixabay.com

Теги: гжи , государственная жилищная инспекция , жку , мкд
Категории: Новости СПб

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